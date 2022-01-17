Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про свій стан, після того, як залишилася в Грузії на ізоляції.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років Гвоздьова взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ілона Гвоздьова довгий час працювала в Грузії на місцевих "Танцях з зірками". Коли прийшов час повертатися в Україну, у них з чоловіком виявився позитивний тест на covid-19. На кадрах Ілона Гвоздьова розповідає зі сльозами на очах як себе почуває і про своїх дітей.

"Я не лікар, але хочеться вірити, що у мене легка форма протікання хвороби. Я хворію вдруге коронавірусом. Минув рік, тому я вважаю, що я ще довго протрималася після першого разу. На сьогоднішній день у мене запах, смак нічого цього не пропало. Є легке нездужання, температура коливається від 37 до 37,5", — розповіла Ілона Гвоздьова.

"Загальний стан, звичайно, моторошний тому що я сумую за своїми дітьми. Мені їх дуже не вистачає...Я точно для себе зрозуміла, що кар'єра, робота, перспектива це все прекрасно, але це ніколи не замінить мені моїх дітей", — повідомила хореограф.

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