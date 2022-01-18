Відома українська акторка Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка", дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про стосунки з Олександром Еллертом.

Як повідомляє Politeka.net, 32-річна українська акторка театру та кіно, суддя нового сезону шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка", прийшла на інтерв'ю до Аліни Доротюк, яке опублікували на You-Tube каналі DOROTYЕ, та розповіла про особисте.

Так, Аліна Доротюк запитала Мішину про її стосунки з Олександром Еллертом та запитала, чи було це кохання з першого погляду, адже більшість шанувальників у цьому переконані, і далі "Холостячку" знімали просто по сценарію.

Однак Ксенія це заперечила і сказала, що жодних сценаріїв не було і все, що бачили фанати, було реальним.

"В Сашку майже зразу, да. У мене до нього виникли почуття майже відразу. Але ми зіштовхнулися з таким моментом стосовно моєї моногамносі, жіночої монограмності. Як же, як я можу? Ну я поцілувалася з Сашею, у мене, очевидно, метелики в животі і от що мені далі робити? І ти знаєш, мені просто допомогли хлопці на проєкті зрозуміти, що я можу і далі звертати увагу на інших чоловіків і і дозволити собі далі спілкуватися з чоловіками і розглядати й інших кандидатів на роль мого чоловіка. Це настільки мене розслабило", - сказала Ксенія Мішина.

Акторка зауважила, що вона прийняла той момент, що попри закоханість в Еллерта, їй потрібно спілкуватися з іншими чоловіками. За словами Мішиної, у реальному житті такого не зробиш, а на шоу вона дозволила собі розслабитися.

Нагадаємо, що після проєкту Мішина та Еллерт деякий час зустрічалися, жили разом та часто з'являється на публіці, але потім оголосили про остаточний розрив.

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