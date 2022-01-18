Як повідомляє Politeka.net, на "Голосі країни" розкрили імена деяких незвичайних учасників нового сезону, прем'єра якого відбудеться вже в неділю, 23 січня. Про це повідомляє Уніан.
Так, одним з учасників вокального шоу стане знавець старовинної музики Роман Меліш, який навчався у Швейцарії і тепер хоче представити свій незвичайний спів для українських глядачів.
Ще один учасник вокального шоу 16-річний тік-токер Євген Тесленко-Пономаренко. Хлопець володіє незвичайним голосом, через якого не раз ставав об'єктом для булінгу і насмішок однолітків. "Женя дуже не хотів бути в статусі жертви, тому нерідко вступав у бійки, зривав уроки і ще більше епатував своїм зовнішнім виглядом", - розповіли на "Голосі".
Підкорювати суддів на сліпих прослуховування прийшла і 27-річна далекобійниця Ірина Перегрим, яка дуже любить співати. Дівчина записує відео, як співає в кабіні фури і збирає мільйонні перегляди в мережі.
Дочка Пугачової Орбакайте засвітила красеня-чоловіка і розповіла про їхнє знайомство: "Сьогодні 18 років..."
Мартиновська кардинально змінила про себе думку фанатів "Майстер Шеф": "В якості судді їй немає..."
Зірка "Майстер Шеф 11" повертається на Битву сезонів: "Подивимося, куди тепер..."
Новий "Холостяк" Топольський розчарував зовнішністю на новому фото: "Стремний на вигляд він"
Юля "Зайка" з Холостяка показала, як розважається в купальниках з екс-суперницею: "Морква і салатик"
Нагадаємо, Кадри нового "Голосу країни" з Вакарчуком і Поляковою з'явилися в мережі: "У сезоні братимуть участь...".
Як повідомляла Politeka, Продюсер "Танців з зірками" і "Голосу країни" висунув претензії українським артистам: "Мене дратує...".
Також Politeka писала, що Продюсер "Голосу країни" пояснив, чому в тренерському кріслі Дорофєєва, а не Кароль: "Все залежить від...".