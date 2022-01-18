Вже в наступні вихідні стартує новий 12-й сезон вокального шоу "Голос країни", який пройде під гаслом "Так звучить твоя країна".

Як повідомляє Politeka.net, на "Голосі країни" розкрили імена деяких незвичайних учасників нового сезону, прем'єра якого відбудеться вже в неділю, 23 січня. Про це повідомляє Уніан.

Так, одним з учасників вокального шоу стане знавець старовинної музики Роман Меліш, який навчався у Швейцарії і тепер хоче представити свій незвичайний спів для українських глядачів.

Ще один учасник вокального шоу 16-річний тік-токер Євген Тесленко-Пономаренко. Хлопець володіє незвичайним голосом, через якого не раз ставав об'єктом для булінгу і насмішок однолітків. "Женя дуже не хотів бути в статусі жертви, тому нерідко вступав у бійки, зривав уроки і ще більше епатував своїм зовнішнім виглядом", - розповіли на "Голосі".

Підкорювати суддів на сліпих прослуховування прийшла і 27-річна далекобійниця Ірина Перегрим, яка дуже любить співати. Дівчина записує відео, як співає в кабіні фури і збирає мільйонні перегляди в мережі.

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