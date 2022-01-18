Українська співачка Надя Дорофєєва, яка зараз разом із чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває на мексиканському узбережжі, активно викладає в соцмережі фото з відпустки - деякі з них публіка встигає висміювати.

Так, 31-річна Дорофєєва поділилася у себе в Instagram знімком, на якому позувала в червоному купальнику і рожевій кепці. Співачка вляглася на сходинках, розкинувши довгі ніжки.

"Ловлю останні промені", - так підписала кадр Дорофєєва.

Увагу користувачів привернула не тільки струнка фігура співачки, але один кумедний момерт. Через невдало обраний ракурс, права нога Наді, а саме ступня, здавалося набагато більше, ніж є насправді. У коментарях тут же з'явилися хейтери, які не забули нагодою посміятися над Дорофєєвою.

"Ну, і ласти"; "Ого, нога 46 розміру?"; "43 не менше"; "Нога 45 го😂", - писали в Мережі.

Правда, знайшлися й ті, хто став на захист співачки: "Забавно що про розмір ноги пишуть чомусь саме чоловіки. Не знаю, може комплекси які... А що таке ракурс, вам невідомо? У людини звичайний жіночий розмір ноги. Ракурс візуально цю ногу зробив довшим. Все. Але звичайно краще образити)".

Тим не менш, Дорофєєва, схоже, може й сама постояти за себе. Дівчина відповіла в "сторіз" на грубі глузування з приводу свого розміру ноги.

"Хлопці, якщо що - у мене нога 37,5-38. Якщо раптом надумаєте дарувати мені взуття)))", - зіронізувала Дорофєєва.

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