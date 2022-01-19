Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян є популярною зарубіжною моделлю, яка прославилася завдяки реаліті-шоу "з Кардашьянами". Після цього зірка знялася в багатьох проектах, стала бізнесвумен, а також прославилася в Instagram, де за нею стежать сотні мільйонів фанатів.

На новому фото в Instagram Кім з'явилася в мініатюрному купальнику. Зірка насолоджувалася сонечком і вражаючи своїми формами.

"Пляжне паті", - написала Кім під фотографіями.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Боже мій"," Прекрасно"," Люблю це"," відмінні знімки, Кім"," чудова"," я бачу що ти тут робила, Кім"," милий пост"," Кім неймовірна дівчина"," Божественна Кім, так тримати"," просто дивовижний вид з пляжу"," Кім, давай ще", " Купальник крутий, де купила?".

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