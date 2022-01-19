Ілона Гвоздьова займається танцями з ранніх років, передає Politeka.net. Завдяки заняттям у артистки відмінні фігура і пластика.
Хореограф не втратила відмінні дані навіть після двох вагітностей. Відомо, що красуня понад 10 років разом з бізнесменом Іваном Хомячуком, і вони виховують дочку Валерію і сина Домініка.
Ілона Гвоздьова активно веде сторінку в Instagram, де ділиться сімейними кадрами і теплими побажаннями з Грузії. В одному з останніх постів хореограф з'явилася в білому светрі й з пов'язкою на голові.
"З Хрещенням всіх нас. Нехай наші думки будуть чисті й наші наміри будуть сповнені добра і любові. Бережіть своїх близьких і радійте кожному новому дню☺️", - написала артистка, яка зараз хворіє на коронавірус.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
Блискавка шарахнула в літак з росіянами, з'явилися кадри: "Всі перелякалися, а потім..."
"Майстер Шеф. Битва сезонів", Мартиновська в новому образі приворожила Ектора: "Не міг відірвати погляд..."
Зупинилося серце зірки реаліті-шоу "Вагітна в 16": "Сім'я відреклася від нещасної"
Маленькі діти розбилися в ДТП на українській трасі, їх довелося вирізати з авто: з'явилися фото
Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.
" ❤️супер", "спасибі красуня чарівна", " спасибі Ілона, вас теж зі святом❤️❤️❤️", " Ілона зі святом Вас!", "Зі святом😇", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Ілона Гвоздєва викликала скандал, назвавши представників ЛГБТ хворими.
Нагадаємо, що Гвоздьова з "Танців з зірками" похвалилася рідкісним самотою з чоловіком
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова, яка виїхала з України, похвалилася результатами за кордоном