Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила привітати всіх зі святом і написала теплі побажання своїм шанувальникам.

Ілона Гвоздьова займається танцями з ранніх років, передає Politeka.net. Завдяки заняттям у артистки відмінні фігура і пластика.

Хореограф не втратила відмінні дані навіть після двох вагітностей. Відомо, що красуня понад 10 років разом з бізнесменом Іваном Хомячуком, і вони виховують дочку Валерію і сина Домініка.

Ілона Гвоздьова активно веде сторінку в Instagram, де ділиться сімейними кадрами і теплими побажаннями з Грузії. В одному з останніх постів хореограф з'явилася в білому светрі й з пов'язкою на голові.

"З Хрещенням всіх нас. Нехай наші думки будуть чисті й наші наміри будуть сповнені добра і любові. Бережіть своїх близьких і радійте кожному новому дню☺️", - написала артистка, яка зараз хворіє на коронавірус.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.

" ❤️супер", "спасибі красуня чарівна", " спасибі Ілона, вас теж зі святом❤️❤️❤️", " Ілона зі святом Вас!", "Зі святом😇", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ілона Гвоздєва викликала скандал, назвавши представників ЛГБТ хворими.

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