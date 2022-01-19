Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Леся Нікітюк опублікувала сторіс, де показала свою маму Катерину Петрівну, на яку дуже сильно схожа. Жінка зустріла доньку зі святою водою і окропила її, примовляючи добрі побажання.
"Нехай змиє все водичка, щоб ти була здорова, щаслива, багата", - примовляла мама телеведучої.
Варто відзначити, що Нікітюк у звичній для себе манері обіграла ситуацію в жартівливій формі і показала, як сприйняла такий прийом, скорчивши гримасу. Пізніше вона показала свого улюбленого пса, за яким мама стежила під час відсутності зірки.
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Як відомо, Леся Нікітюк родом з Хмельницька. Вона починала свою творчу кар'єру в університетській команді КВК. Перший прорив стався під час участі Нікітюк у шоу "Розсміши коміка", після чого її помітили і запросили стати ведучою шоу "Орел і решка".
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