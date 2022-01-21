Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в першому сезоні шоу "Холостячка", де перемогу здобув Олександр Еллерт. Однак, через рік вони заявили про свій розрив. Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина розповіла про те, що скоро відлітає до Бельгії заради зйомок англійською мовою. Для цього актрисі необхідно підтягнути знання з мови.

"Незабаром на мене чекають зйомки в Бельгії англійською мовою, і я теж вирішила підтягнути свою англійську", - розповіла Ксенія Мішина.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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