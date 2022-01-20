Лілія Ребрик розмітила кілька знімків у своєму Instagram, які швидко розлетілися мережею, пише Politeka.net. На кадрах зірка постала з новою зачіскою і макіяжем з акцентом на очі.
Користувачі Мережі помітили якусь схожість зірки зі співачкою Тіною Кароль.
"На цьому фото Лілія Ребрик нагадує Тіну Кароль 😍
Що скажете, ведуча @liliia.rebrik схожа на співачку @tina_karol? Діліться в коментарях 🔥", - написали автори поста в одній з груп.
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Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів, де обговорили тему, поділившись своїми думками. Практично всі не побачили схожість між артистками.
"Та ні! Ліля - це Ліля! 🔥 🔥 🔥 ", "Не схожі, але обидві красуні😍", " різні зовсім. Хіба що можливо колір волосся / зачіска) Ліля красуня 😍", "зовсім ні, хіба що зачіска схожа", " зовсім не схожі . Лілія �🔥🔥🔥�", "Ребрик - красуня🔥 🔥 🔥❤️", - написали користувачі Мережі.
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