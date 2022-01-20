Українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос засвітилася на розкішному відпочинку в Дубаї і розкрила секрет ідеальних губ.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Санта Дімопулос опублікувала фото, зроблене в ресторані. Співачка позувала в розкішній блузці, зачаровуючи своїм виглядом, а також видом позаду неї.

"На побачення", - підписала фото зірка, натякнувши, що вирішила влаштувати романтичну вечерю з чоловіком.

У коментарях зірці залишили масу теплих слів і компліментів з приводу її зовнішності.

"Вами неможливо намилуватися", "Очей не відірвати", "Яка ти красуня", "Мама мія", "Ох що це за дівчина богиня", "Ваша енергетика вогонь", "Шикарна жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Одна з прихильниць запитала у артистки, чи робили вона перманентний макіяж.

"Добрий вечір! У вас перманент на бровах і губах?) Дуже красиві брови і губи", - запитали у Санти.

"На губах так, на бровах немає", - чесно зізналася Дімопулос.

Нагадаємо, що Дімопулос показала свою маму, а та поспішила з відповіддю: "я офігенна".

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос в неймовірній сукні похвалилася відпочинком в ОАЕ: "Нарешті ми...".

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