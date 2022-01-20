Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський підкорив багатьох українців на шоу "Голос країни", в якому він брав участь минулого року. Артист виступав у команді Наді Дорофєєвої і зміг здобути перше місце в проекті.
Відтоді Лазановський продовжує будувати свою сольну кар'єру, а також активно веде сторінки в соцмережах, розважаючи шанувальників різним контентом.
Втім, знаходяться і ті, кому не подобається творчість або особистість Сергія. У своєму новому пості співак показав, як реагує на нападки з боку таких людей.
На кадрах Лазановський з'являється в домашньому одязі і голосно "вітається" з сусідами, які починають лаятися у відповідь. Тоді співак також використовує нецензурний вислів на їхню адресу. Варто відзначити, що артист просто відігравав емоції під накладений поверх відео запис англійською мовою.
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"Коротко про моє спілкування з хейтерами. Є у мене такі собі "товариші". Вітаннячка вам", - підписав кадри Лазановський.
Його шанувальники тут же відгукнулися.
"Ці "товариші" такі смішні бувають. Люблю поспілкуватися з ними", "Просто не звертай увагу на хейтерів-трусів...ти класно співаєш і кліпи тіктока знімаєш", "ми з ними розберемося", - пишуть люди.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський готується до поїздки на "Євробачення-2022".
Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" Лазановський переживає сімейне горе.
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