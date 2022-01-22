Ресторатор і зірка "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, що очікує українців у новому сезоні проекту.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним західним і українським ресторатором, а також суддею проекту "Майстер Шеф". Також зірка веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ектор вирішив підігріти інтерес українців до нового сезону "Майстер Шеф".

"Вже цієї суботи. Прем'єра Майстер Шеф. Битва сезонів",-написав Хіменес-Браво.

На наступному сторіс Хіменес був уже зі своїм домашнім улюбленцем.

"Буде дуже жарко", - написав зірка.

"Буде новий сезон, де ти будеш бачити улюблених учасників. Буде дуже крутий сезон. Це учасники, які були на інших сезонах, це сім'я. І тому ти повинен дивитися новий сезону "Майстер Шеф", - сказав Ектор у зверненні.

"Не пропустіть", - написав Ектор на сторіс, яке розмістив в Instagram.

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