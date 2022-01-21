Співачка Брітні Спірс, якій зараз 40 років, здалася разом з нареченим, який молодший за неї на 12 років.

Як пише Politeka.net, Брітні Спірс є успішною західною співачкою. Зірка зараз у відносинах з 27-річним актором Семом Асгарі. Співачка також активно веде сторінку в Instagram, де за нею стежать майже 40 мільйонів людей.

На а нових фото Брітні здалася разом зі своїм коханим. Парочка сиділа на дивані і обіймалася.

"Люблю", - написала Спірс у себе на сторінці.

Фанати, включаючи Віталія Козловського і Беллу Хадід, поставили більше мільйона лайків і написали коментарі:

"Ти заслуговуєш всього щастя", " ти не заслуговуєш нічого, крім любові!", "Брітні заслуговує миру" ," Я люблю тебе, королева"," ти шикарна"," Люби його і вчися любити шлюбний контракт", " чудова!!!! Дуже рада бачити вас на вулиці і радіти життю!".

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