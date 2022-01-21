Український співак, екс-суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, разом з дружиною і дітьми відправився в США, де виступив з аншлагом, а також погуляв.

Діма Монатік завоював велику любов публіки навіть за межами України, пише Politeka.net. Артист разом з сім'єю побував в США, де виступив з аншлагом в Нью-Йорку, Чикаго і Сіетлі.

Роботу співак вирішив поєднати з відпочинком, і разом з дружиною, Іриною, і синами, Платоном і Данилом, прогулялися по різних містах.

Зокрема, Діма Монатік опублікував фото з рідними, зроблені в Нью-Йорку. (Щоб подивитися все, доскрольте до кінця сторінки)

Пост швидко зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Зокрема, дружина Діми Монатіка, зробила несподівану заяву про чоловіка:

"Прекрасний Перший Нью-Йорк в житті наших пташенят подарував нам масу спогадів на все життя ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥 все завдяки твоїй творчості й твоєї особистості, яку так обожнюють у всьому світі 🌍❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - написала вона.

"Які ж ви класнючі😍 🔥❤️", "Іра, Діма та їхні малюки‐олівці", "якщо чесно, то дуже дуже-дуже круто 😍 USA.Foto gold👏 🙌", - написали інші користувачі Мережі.

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