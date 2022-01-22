Тарас Цимбалюк пояснив, чому розлучився зі своєю першою дружиною Ангеліною через 1,5 роки подружнього життя. Про це він розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

"Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся і це не моя людина. І ми, напевно, поспішили. Я не робив Ангеліні пропозицію, наприклад. Ну якось так у нас склалося ... в загальному якомусь розмові про весілля... Ангеліні м'яко кажучи це було напевно потрібніше», - розповів артист.

Ще одним фактором, за словами Тараса Цимбалюка, стало те, що він тоді почав заробляти і зробив ремонт у квартирі, де жила його на той момент дівчина зі своєю матір'ю. Після цього його стали підштовхувати до весілля.

"Час шлюбу нам взагалі нічого доброго не дало", - заявив артист.

Маша Єфросиніна поставила питання про те, чи була в цьому шлюбі любов.

"Прям любов'ю я це назвати не можу», - відповів актор.

Нагадаємо, в липні 2021 року Тарас Цимбалюк одружився з Тіною Антоненко.

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