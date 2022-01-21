Телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку і похвалилася досягненням перед українцями.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Зірка навіть пробувала себе в якості співачки, але її сингл не зміг окупити витрати. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Леся позувала в чорно-білому костюмі і з лижними окулярами на голові. Зірка стояла в лісі, посміхаючись на фото. Відомо, що зараз зірка відпочиває в Івано-Франківській області.

"3.8 мільйона. Я дуже, дуже, дуже, дуже рада", - написала Нікітюк.

Фанати, ключаючи Лілію Подкопаєву, Катю Нікітіну, Ліду Лі, Юрія Горового, Олю Полякову і Надю Дорофєєву, поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "вітаю, дуже гарний костюм", " Леся, не дивно! Цікава, весела, добра, з гумором, спостерігаю із задоволенням, бажаю цього року стільки ж", "бо найкраща жінка на Буковині", "заслуговуєш навіть більше".

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