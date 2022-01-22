Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва популярна співачка з України. Зірка зараз з чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці, звідки ділиться ефектними фото в Instagram.
На нових фото Надя показала, як дуріла під час зйомки, розсмішивши українців кадрами.
"Ловіть від мене мій топ місць для відвідування в Тулумі ( ну або зовсім поруч)
Про сеноти і піраміди писати не буду - ці місця ви і так ви знаєте", - написала Надя.
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Фанати, включаючи Ксенію Попопу, Лесю Нікітюк і Володимира Дантеса, поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Все, тепер точно йду пішки в Тулум", " вже в цю неділю голос, чекала дуже сильно!", "Як же я чекала цього поста"," вогонь"," обожнюю"," Крута"," яка щаслива", " готель і справді неймовірно красивий!", "Дантес як завжди на кухні))))".
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