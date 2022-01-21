Як пише Politeka.net, успішна українська співачка і продюсер Наталія Могилевська розчулила новим відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

У день обіймів Наталія Могилевська показала ролик, в якому показала, як обіймається зі своїми українськими колегами. У відео відображені Дзідзьо, Настя Каменських, Артем Пивоваров, Тіна Кароль, Ірина Білик, Діма Монатік, Юрій Горбунов та інші.

"Даруйте свою теплоту близьким, рідним і приємним вам людям. З днем обіймів", - підписала кадри артистка.

Користувачі Мережі активно коментують побачене.

"Позитивне, добре відео)", "нехай щодня трапляються вам люди, яких хочеться обійняти«," неймовірне відео! Пісня як завжди хітяра!!▼ Могилевська рулить«,» ви така одна«,» це так мило«,» всі такі красиві, рідні❤«,» милота, обіймаю", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Могилевська збентежила виглядом з келихом в руках:"у мене для вас подарунок".

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