Анна Саліванчук розповіла, що змінила у своєму житті в новому році.

Як пише Politeka.net, в новому пості в Instagram Анна Саліванчук розповіла про зміни у своєму житті і торкнулася важливу тему.

"Хочу вам сказати, що Новий Рік я вирішила почати з того, що більше часу приділяю дітям, чоловікові і собі. Але на жаль трохи менше вам, мої дорогі Передплатники", - написала вона.

Саліванчук відзначити. Що присвячуючи багато часу блогу позбавляє дітей своєї енергії.

"Одного разу Гліб мені так і сказав, Мамо, поклади телефон, будь тільки моєї🙈 це звичайно трохи егоїстично з його боку, але він же дитина. Прекрасно, що ми хочемо бути супер мамами, але коли ми так робимо, ми забуваємо про себе, про свій простір, а так не можна! У такому режимі можна легко втратити себе, отримати дисперсію, злість на дітей, на життя», - впевнена дружина продюсера "Квартал 95".

Анна Саліванчук підкреслила, що завжди потрібно знаходити час тільки для себе.

"Завжди, чуєте, завжди потрібно хоча б годинку в день приділяти тільки собі. Це не зробить з Вас погану маму, але однозначно зробить щасливою людиною. Ви потрібні своїй родині і світу тільки коли в гармонії з собою. Запевняю вас, ви зможете домогтися успіху у всьому, якщо думки будуть чистими, душа спокійна, а серце наповненим любов'ю», - підкреслила вона.

Нагадаємо, дружина продюсера " Квартал 95 "чесно зізналася, куди і навіщо" збігає " від дітей.

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