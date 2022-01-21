Дружина "холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як веселилася на прогулянці по вечірньому пляжу, залишивши сина з нянею.

Як пише Politeka.net, зараз головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін відпочиває на Сейшельських островах зі своєю дружиною Дашею Квітковою, яку зустрів на проекті, та їхнім маленьким сином Левом.

Раньше Квіткова скаржилася на те, що в подорожі їм з чоловіком було складно відпочити через те, що у їхнього сина почали різатися зуби. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Даша розповіла, як вони впоралися з цією проблемою.

Як з'ясувалося, батьки залишили хлопчика з місцевою нянею і вирушили на прогулянку вечірнім пляжем.

"Історія про захід або коли локал-няня погодилася побути з сином, який після тривалого плачу через зуби-заснув. Ми вийшли прогулятися по берегу і багато ржали. Нервово", - написала Квіткова.

Вона поділилася знімками, на яких позувала на тлі заходу і моря. Дівчина вийшла на прогулянку з чоловіком в купальнику і білій сорочці. На фото вона виглядала щасливою і широко посміхалася.

Шанувальники квіткової тут же відреагували.

"Головне Ви знайшли вихід з ситуації, що склалася. У синочка зубки пройдуть і все буде добре", "красиві фото", "Всі ми люди і нам потрібен відпочинок, навіть від власних янголят", "промені підтримки", "така щира", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна показала, як приховує недоліки завдяки чоловікові.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна повідомила про непросту ситуацію з їхнім сином.

Також Politeka писала, що "холостяк" Добринін і квіткова поскаржилися на свої важкі будні на Сейшелах.