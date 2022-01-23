Макс Барських - відомий український співак, артист і композитор, звернувся до користувачів мережі і захопив новими знімками з відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, відомий співак Макс Барських із задоволенням ділиться яскравими і приємними моментами зі свого відпочинку в Коста-Ріці, яка омивається водами Карибського моря і Тихого океану.

Макс Барських поділився барвистими знімками на своїй сторінці в Instagram. У підписі до фото він захопився природою і зізнався, що втомлюється від міської суєти. А природа дає йому сили і душевний відпочинок.

"Так часто втрачається зв'язок з природою, особливо коли тебе несе в потоці міської суєти. Часто забуваю дивитися навколо себе і бути вдячним за красу природи, за своє життя, за всіх людей навколо, за досвід і за всі цінності незмірні матеріальним. Я зрозумів що потрібно просто любити жити і створювати своє щастя спочатку в серці, потім у своїй голові", - написав Макс Барських і поцікавився, чи буває таке почуття у його підписників.

Макс Барських позував на пляжі у дивовижних рослин, які росли в джунглях.

Користувачі Мережі захопилися красою природи і самим артистом, залишивши позитивні коментарі під фото Макса Барських: "Щастя близько", "Як завжди дуже в класній формі мій найулюбленіший співак", "Краса природи, краса думок, душі і тіла - красень", "Дуже приємно стежити за красивою людиною ,в красивому місці", "Скромно цього разу якось", "Як можна так виглядати?.

Нагадаємо, Макса Барських без сорочки і в обіймах красунь порівняли з одіозним літературним героєм.

Як Politeka писала, Барських в шкіряних штанях показав з дівчиною на підлозі, як треба рухатися.

Також Politeka розповідала, Макс Барських скинув сорочку і влаштував феєрію разом з двома танцюристами.