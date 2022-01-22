Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист Віталій Козловський, який нещодавно кардинально змінив зовнішність, позбувшись густої темної бороди, заінтригував фанатів новим фото. На своїй сторінці в Instagram артист виклав цікавий знімок, на якому з'явився в компанії загадкової дівчини, а в підписі до публікації повідомив про новий сингл.

Як видно, на фотографії Віталік з'явився в незвичайному образі-на ньому бежеві штани і білий светр. За задумом фотосесії співак приліг поруч з дівчиною і поклав голову на її стегно. При цьому обличчя самої красуні видно лише частково. Можна побачити тільки, що на ній елегантне біле плаття оригінального фасону, яке підкреслило струнку фігуру.

У підписі до фотографії Козловський написав: "Малі! Зовсім скоро відбудеться прем'єра нового синглу. #МовоюСЕРЦЯ. Хто напише в коментарях першу точну дату релізу, тому дістанеться ексклюзивний подарунок". Користувачі тут же почали вгадувати дати, більшість впевнені, що новий хіт Віталій презентує до Дня святого Валентина.

Нагадавмо, Козловський показав, як кардинально змінив імідж: "Досі не можу звикнути".

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