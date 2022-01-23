Анна Богдан показала, як зустрічає вихідні після того, як багато тренувалася і тепер страждає від крепатури.

Як пише Politeka.net,Анна Богдан стала популярною в Instagram після фіналу проекту, причому вона разом з головним героєм "Холостяка" кілька місяців приховувала стосунки до самого фіналу. А після шоу на пару обрушився потік критики тільки через їх особистого вибору.

Як відомо, Анна Богдан розповіла після шоу, що вона не завжди була такою стрункою і в її житті був період, коли вона довго мучилася через зайву вагу. Поруч з Міхалом Заливако, який весь час тренується, Богдан також вирішила розповісти про себе.

За її словами, вона скинула 15 кг завдяки правильному підходу. І тепер разом з коханим продовжує тренуватися, щоб не закидати свою форму. Іноді дівчина перестарається, як цього разу. Страждаючи від крепатури, Богдан показала, як виходить із закладу, ледь рухаючи ногами. Посміявшись над ситуацією, вона показала відео в Instagram.

Відзначити, Анна Богдан з Михайлом Заливако зустрічаються вже близько року після шоу, сеейчас вони живуть разом і часто їздять на відпочинок. Звідти пара ділиться яскравими фото і зауваженнями про те, як вони розвиваються.

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