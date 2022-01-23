Як передає Politeka.net, Даша Астаф'єва є відомою моделлю та екс-солісткою групи "Nikita". Цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Астаф'єва показала, як відпочивала в теплих країнах, куди вона вирушила сама.
"Закохуюся в країну лише тоді, коли все складається.
Цього разу, втім, як і завжди, все ідеально", — висловилася Даша Астаф'єва.
"Моя гордість Наталі
організувала незабутній тріп за п'ятнадцять хвилин. Той випадок, коли згадуєш кожен раз людину з посмішкою на обличчі, з вдячністю і розумінням того, що він точно на своєму місці, і насолоджується своєю роботою!
Дякую Тобі, моя Фея!", — поділилася Даша Астаф'єва.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Супер фотографія дуже приємно дивитися розумниця", "Шикарна", "Охх", "Люблю наше покоління. Розумні, красиві, жіночні та незалежні. У нас є натуральність, яка дана при народженні та ми не поспішаємо її міняти в гонитві за модою", "Даша, ви принадність", "Ти як палена горілка, від твоєї краси можна осліпнути", "Чарівна красуня! Богиня краси, жіночності та чарівності! Афродіта!".
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