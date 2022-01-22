Як пише Politeka.net, "Голос країни" - українське вокальне шоу, в якому українці показують свої таланти. Тренерами 12-го сезону стали Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Олексій Потапенко (Потап), а також Святослав Вакарчук. А ведучими стала зіркова сім'я Катя Осадча і Юрій Горбунов. Перший епізод нового сезону вийде на екрани українців вже 23 січня. Осадча в своєму Instagram вирішила підігріти інтерес до проекту, опублікувавши спільне фото з Надею Дорофєєвою.

На фото тренер була в білому топіку і брюках. А ведуча для зйомок вибрала стильний костюм і капелюшок. Зірки позували біля логотипу шоу"Голос країни". Варто відзначити, що Катя зробила репост даного знімка з однієї з фан-сторінок Наді Дорофєєвої.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії.

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