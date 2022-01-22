Як передає Politeka.net, Вікторія Ткач є дружиною популярного коміка та актора "Квартал 95" Юрія Ткача. На своїй сторінці в Instagram дружина коміка опублікувала нове фото. По приїзду в Україну Ткач вирішила дати настанову українцям, де закликала вибирати себе в будь-якій ситуації та відпустити свої недоліки.
"Вибирайте себе!)
Тому що і правда,
бути як всі,
неймовірно зручно!
Але бути як ти сам захочеш,
неймовірно приємно!
І як же важливо:
дозволити собі поважати свої пріоритети і не соромиться їх,
не відчувати почуття провини за те,
що вам не хочеться відщипнути від себе шматочок і комусь дати
Вибачте себе за свою "недосконалість" і "непослідовність",
відпустіть ілюзію всемогутності,
визнавши,
що у вас не сто рук і тільки одне життя!
І вибирайте те саме життя,
замість чергового подвигу!", — видала Вікторія Ткач.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже красива! Ну і дуже добре написано, нереальні слова".
Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач разом зі своєю дружиною Вікторією і дочкою Лізою відпочивали в Домінікані.
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