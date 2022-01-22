Як передає Politeka.net, Вікторія Ткач є дружиною популярного коміка та актора "Квартал 95" Юрія Ткача. На своїй сторінці в Instagram дружина коміка опублікувала нове фото. По приїзду в Україну Ткач вирішила дати настанову українцям, де закликала вибирати себе в будь-якій ситуації та відпустити свої недоліки.

"Вибирайте себе!)

Тому що і правда,

бути як всі,

неймовірно зручно!

Але бути як ти сам захочеш,

неймовірно приємно!

І як же важливо:

дозволити собі поважати свої пріоритети і не соромиться їх,

не відчувати почуття провини за те,

що вам не хочеться відщипнути від себе шматочок і комусь дати

Вибачте себе за свою "недосконалість" і "непослідовність",

відпустіть ілюзію всемогутності,

визнавши,

що у вас не сто рук і тільки одне життя!

І вибирайте те саме життя,

замість чергового подвигу!", — видала Вікторія Ткач.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже красива! Ну і дуже добре написано, нереальні слова".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач разом зі своєю дружиною Вікторією і дочкою Лізою відпочивали в Домінікані.

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