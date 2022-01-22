Як пише Politeka.net, Настя Каменських зараз з чоловіком Олексієм Потапенко відпочиває в Мексиці. Зірка постійно ділиться фото і відео в соціальних мережах, хвалячись своєю відпусткою.
На новому відео в Тікток Настя з'явилася в шортиках і футболці, яку задерла. Під нею був блискучий міні-купальник. Каменських пограла на камеру, вражаючи рухами.
Фанати почали активно ставити лайки і коментувати відео:
"Одне і теж"," а чому футболка піднята?", "Ти насправді була на шоу "Маска"?", "Для чого це, звичайно", " еее.. А сенс показувати це?", Тобто, автор думає, що це приверне глядачів?", "Ну там же нічого немає", " і, що?", "Боже...", "Спасибі за дитинство, твої треки топ", "батькам це не сподобається", "забула зняти"," Доросла тітка"," коли впав актив"," Настуся, красуня", " чим хвалишся?", "Ммм, дражнить...", "Там порожньо, навіщо було піднімати", "молодець, класно вийшло".
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