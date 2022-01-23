Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram український ведучий Григорій Решетник, який вів проекти "Холостяк" і "Холостячка", а також шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ, похвалився престижною нагородою і показав кадри з церемонії нагородження.
Решітник отримав звання "Найкращій ведучий України".
"Ваш Гриша", - коротко підписав відео шоумен.
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Користувачі мережі в захваті. Вони вітають Григорія Решетника з нагородою, і вважають, що вона цілком заслужена.
"Ух ти❣️ клас вітаю тебе із заслуженою нагородою»,
"Молодець, ти супер😍 😍 😍",
" Так, це дійсно найкращий ведучий!",
"Гриша кращий ♪
Заслужена нагорода", - пишуть в мережі.
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