Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram український ведучий Григорій Решетник, який вів проекти "Холостяк" і "Холостячка", а також шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ, похвалився престижною нагородою і показав кадри з церемонії нагородження.

Решітник отримав звання "Найкращій ведучий України".

"Ваш Гриша", - коротко підписав відео шоумен.

Користувачі мережі в захваті. Вони вітають Григорія Решетника з нагородою, і вважають, що вона цілком заслужена.

"Ух ти❣️ клас вітаю тебе із заслуженою нагородою»,

"Молодець, ти супер😍 😍 😍",

" Так, це дійсно найкращий ведучий!",

"Гриша кращий ♪

Заслужена нагорода", - пишуть в мережі.

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