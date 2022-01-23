Відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук показала відразу два своїх незвичайних образи, які їй подобаються найбільше.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Саліванчук, яка стала активніше вести соціальну мережу Instagram, вирішила поділитися відразу двома варіантами своїх улюблених образів. Анна представила два різних вбрання, які підкреслювали її форми.

Як можна помітити, Ганна віддає перевагу робити акценти саме на своєму бюсті, який завжди відкриває завдяки глибоким вирізам або звичайним розстебнутим гудзикам. Наприклад, в білій сорочці Саліванчук не стала обмежуватися однією деталлю. Вона доповнила цибулю корсетом з джинсової тканини, щоб поєднувати її з брюками.

А ось лук з шкіряним маленьким топом на лямках в поєднанні з піджаком і оригінальним дизайном створили образ більш впевнений і сміливий. У такому вигляді недавно Саліванчук з'явилася на публіці.

Також актриса зізналася, що мріє зіграти роль справжньої Українки в історичному кіно.

"Я мрію про справжнє історичне українське кіно! Хочу зіграти українську поетесу-Лесю Українку, або Ліну Костенко! Або просто щиру українку, яка буде боротися за справедливість, за свободу, за любов», - відверто розповіла Саліванчук.

У пості актриса звернулася до продюсерів і режисерів з пропозицією дати їй таку роль. "Тому дорогі продюсери, режисери дивіться і знайте, що я готова", - написала Ганна.

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