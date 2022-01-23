Леся Нікітюк за роки роботи телеведучої встигла побувати в багатьох країнах і навіть об'їздила всю Україну в пошуках цікавих туристичних місць, повідомляє Politeka.net. Причому після кожного відпочинку і роботи Леся традиційно повертається додому, де проводить час з близькими.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Нещодавно Леся приїхала відвідати маму і тата, а також побалувати свою племінницю. Відправила з собою Никитюк і вихованця Рафіка, якого показує в Instagram. У снігову і морозну погоду Леся вирішила вийти також на прогулянку, що і показала сьогодні на сторінці.

У мережі не обійшлися без кумедних коментарів:

"Красуня🔥 😍; Леся вогонь, а морквина морхлая😂; класна дівчина💫; красуня🔥; Красивотка😍 😍 😍; фото випадкові або позувала? Сніговики горло перебили; Леся а тітонька Катя знає що ти на холодному сидиш😂; Леся, сонечко виходь заміж вже; Біленький дружок 👏на останньому фото у Рафіка ніс почервонів, йому вже пора в будинок».

До цього Никитюк повеселила кадрами з відпочинку в лазні, де її добре «освіжили» і спеціальними віниками, і крижаною водою. Разом з подругою Нікітюк показала, як їх обливали крижаною водою після того, як вони пропарилися.

А самі вони, червоні і тремтячі від холоду, терплять такі оздоровчі процедури.

Раніше повідомлялося, безжурна мама Лесі Нікітюк влаштувала модний показ прямо вдома

Також, Леся Нікітюк похвалилася новою сліпучою посмішкою

Politeka розповідала, запухла Нікітюк без макіяжу знайшла собі виправдання