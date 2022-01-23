Співачка Джамала, яка вирушила на Відпочинок з чоловіком і дітьми, показала стильний образ, надівши міні-сукню.

Як пише Politeka.net, Джамала є успішною українською співачкою та переможницею на шоу "Євробачення". Артистка нещодавно взяла дітей і чоловіка, відправившись на відпочинок в єгипетську Хургаду, де узбережжя Червоного моря. Джамала вирішила показати, як проводить час у відпустці, поділившись знімками в сторіс Instagram.

На першому фото Джамала позувала в ефектній міні-сукні, перебуваючи прямо біля басейну. Зірка закрила очі від задоволення, насолоджуючись відпочинком.

На наступному сторіс Джамала показала, як діти з батьком купаються в басейні. Зірка обвела всіх сердечком на відео.

А на ще одному фото показала, як синочок грає біля моря.

"Людське дитинча", - написала Джамала.

А на ще одному фото співачка показала свій стіл з чашкою напою.

"Так не хочеться, щоб це все закінчувалося...",- написала зірка.

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