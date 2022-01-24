Дружина відомого хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями - Лілія показала, як змінився її чоловік у подорожі на лайнері.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є відомим хореографом і суддею шоу "Танці з зірками". Його дружина - Лілія опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На фото дружина Влада Ями продемонструвала, як зовні змінився її чоловік після того, як збрив бороду. Варто відзначити, що сім'я хореографа вирушила в круїз на розкішному лайнері, і за останній тиждень вони побували вже в чотирьох країнах.

"Круїз у повному розпалі

Минув тільки тиждень, а здається що цілий місяць. Ми побували в 4 нових країнах (мільйон неопублікованих фото і відео), попереду ще день в океані та 2 зупинки.

Повернемося і все розповім.

А поки пишіть питання під цим фото, щоб написати наступний інформативний пост", - поділилася Лілія Яма.

Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією: "Корабель, вражає", "Клас! Відмінного відпочинку Вам", "Яка краса гарного Вам відпочинку", "Вау", "Супер😍 гарного вам відпочинку, дуже чекаю подробиць і головне ваших вражень".

Нагадаємо, що довгий час Влад Яма ходив з бородою, проте зважився кардинально змінити зовнішність і збрити її.

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