Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 31-річна українська співачка, солістка популярного гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна опублікувала нові фото та пожалілася шанувальникам на поганий початок року.
Так, за словами співачки, у неї навіть промайнула ідея підстригти чуба через проблеми.
"Так тошно, що охота підстригти чуба 🤦🏻♀️
Початок року просто 🤬
Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, під питанням наша лютнева подорож… сьогоднішня новина, що половина Данилового класу злягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину", - розповіла співачка та запитала, чи то у всіх так.
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На пост співачки відреагували українські зірки Дмитро Дікусар, Катерина Кухар, Дмитро Монатік, Джамала, Валентина Хамайко, Андрій П’ятов, Юрій Ткач, Володимир Дантес.
"Так, є таке, але не стрижи", - порадила Джамала.
"Така ж історія🤷🏻♀️….Початок року нас загартовує!", - написала Хамайко.
"У мене чубчик сам пішов 😂 Не витримала напруги від матчів. Здоров'я сім'ї!", - побажав Андрій П’ятов.
Шанувальники також прокоментували публікацію Юлії Саніної.
"До речі, Ретроградний Меркурій та Венера увійшли до чату 😂", "Ой, як мені це відгукується. Теж рік криво якось розпочався 😖", "Щодо чубчика краще добре подумати 😅 її відрощування може розтягнути стан подразнення як мінімум на рік вперед", "Тримайтеся, Юля🙌", - написали в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss у прозорому костюмі козирнула ідеальними формами: "Яка красива, Боже".
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