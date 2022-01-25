Відома українська співачка, фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна пожалілася шанувальникам на проблеми, розчуливши своїх колег по шоу-бізнесу.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 31-річна українська співачка, солістка популярного гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна опублікувала нові фото та пожалілася шанувальникам на поганий початок року.

Так, за словами співачки, у неї навіть промайнула ідея підстригти чуба через проблеми.

"Так тошно, що охота підстригти чуба 🤦🏻‍♀️

Початок року просто 🤬

Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, під питанням наша лютнева подорож… сьогоднішня новина, що половина Данилового класу злягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину", - розповіла співачка та запитала, чи то у всіх так.

На пост співачки відреагували українські зірки Дмитро Дікусар, Катерина Кухар, Дмитро Монатік, Джамала, Валентина Хамайко, Андрій П’ятов, Юрій Ткач, Володимир Дантес.

"Так, є таке, але не стрижи", - порадила Джамала.

"Така ж історія🤷🏻‍♀️….Початок року нас загартовує!", - написала Хамайко.

"У мене чубчик сам пішов 😂 Не витримала напруги від матчів. Здоров'я сім'ї!", - побажав Андрій П’ятов.

Шанувальники також прокоментували публікацію Юлії Саніної.

"До речі, Ретроградний Меркурій та Венера увійшли до чату 😂", "Ой, як мені це відгукується. Теж рік криво якось розпочався 😖", "Щодо чубчика краще добре подумати 😅 її відрощування може розтягнути стан подразнення як мінімум на рік вперед", "Тримайтеся, Юля🙌", - написали в мережі.

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