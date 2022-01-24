Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 37-річний український шоумен, телеведучий і актор Володимир Остапчук, який вів популярні шоу" Маска "і" Співають всі", похвалився своїм досягненням.

Як відомо, нещодавно на екрани вийшла комедія" любов і блогери", яку спродюсував Володимир Остапчук.

«У кіно в підсумку все вирішують глядачі. Трохи цифр. За перші вихідні прокату @bloggers_cinema зібрав 7 725 541 грн і майже 64 тисячі глядачів. Спасибі величезне всім тим, хто повірив у наше перше дітище», - написав він, а також поділився кадрами зі зйомок., на одному з котрій відображена також актриса Анна Трінчер.

"Пишаємося!» ,- відреагувала на пост чоловіка Володимира Остапчука Христина Гірник.

"Вау", "Молодці", "Розумнички", "Вітаю! Це перемога!", "Добре йдемо", "ви величезні молодці👏вітаю. Вова ви генератор ідей, креативна людина 🔥. Ми вами пишаємося", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого шоу" Маска " Остапчука показала своїх майбутніх сусідів:"шикарний вечір".

Нагадаємо, що Остапчук зачарував рідкісним знімком з мамою, на яку дуже схожий.

Також Politeka писала, що ведучий "Маски" Остапчук з дружиною хвалилися недобудованим особняком під Києвом: "будиночок зимує..."