Співачка Брітні Спірс, якій зараз 40 років, нарешті залишилася вільна від обмежень батька і судових заборон, тому спокійно висловлюється про своє життя.

Як пише Politeka.net, Брітні Спірс з недавніх пір нарешті отримала свободу від контролю батька, який керував не тільки її фінансами, а й усіма аспектами її життя. Брітні не можна було заводити дітей, перебувати без нагляду камер і давати інтерв'ю.

Зараз вона насолоджується свободою і почала показувати свого коханого. Зірка зараз у відносинах з 27-річним актором Семом Асгарі. Цього разу вона показала, як вони відпочивали разом і веселилися в джакузі.

"Чесно кажучи, я думаю, що моє фіолетове волосся 🧜 🏻 ♀ ️ було просто жахливим.... Хотіла б я, щоб хто-небудь сказав мені☺️!!!! У будь-якому випадку ... ось яі на Мауї!!! Я так добре впоралася, намагаючись боротися з нудотою, роблячи правильні речі, і це просто відстій 😤 ЗМІ завжди були мені ненависні! Я знаю, що моє тіло не ідеально, але я також знаю, що я точно не виглядаю так жахливо. Думаю, я повинна залишитися в спортзалі 💪 🏼 на 3 години, як це робить Сем, лол ...ніколи! Ну да ладно ... ось парочка моментів з нашої поїздки на Мауї 🌊 » - висловилася Брітні.

Шанувальники підтримали:

"Ти прекрасна з будь-яким кольором волосся і в будь-якому тілі!; Я люблю фіолетове волосся Брітні; ніколи не кажіть, що ваше тіло не ідеально, це так ❤️Королева, у тебе прекрасне тіло! Ніхто в цьому світі не ідеальний, так що не хвилюйтеся! Ми любимо тебе; Брітні ти прекрасна така; я думаю, що ваше волосся виглядає приголомшливо 🥺" »

Також на інших нових фото Брітні здалася разом зі своїм коханим. Парочка сиділа на дивані і обіймалася.

"Люблю", - написала Спірс у себе на сторінці.

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