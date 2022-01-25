Як пише Politeka.net, в Instagram Юрій Горбунов опублікував архівний кадр зі своєю колишньою колегою, українською співачкою Тіною Кароль. На фото артистка виглядала дуже щасливою, а сам Горбунов трохи зарослим.
Як відомо, у Тіни Кароль 25 січня день народження. Їй виповнилося 37 років.
"Тіночка! C Днем народження!! Нехай завжди в душі буде весна і тепло! Твори, цвіти і надихай!",- підписав фото телеведучий.
У коментарях шанувальники приєдналися до привітання зірки, а також залишили їм масу відгуків.
"З днем народження! Ти найкраща!", "Ой, Тані тут хоч 18 років? А то я знаю, Ви там шампанське приготували! Неповнолітнім не можна", «Франківські», - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, минулого року Тіна Кароль відмовилася від участі в "Голосі країни" і "Танцях з зірками".
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