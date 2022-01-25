Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і молода мама Іванка Сасанчина, яка стала дружиною переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина, поділилася на своїй сторінці в Instagram зворушливим відео. У короткому ролику дівчина показав їх з чоловіком ніжності під час колихання маленької доньки в колясці.

Як видно, парочка зняла в їх квартирі, 19-річний Роман у темному вбранні і з капюшоном на голові однією рукою колише коляску з новонародженою донькою, а другий обіймає свою 23-річну дружину Іванку. Дівчина зображена на відео в домашньому вбранні – темних штанях і сірій футболці, її волосся зібране в хвіст, на обличчі тільки мила посмішка.

У підписі до публікації блогерка написала: "Найрідніші мої". Користувачі тут же почали коментувати нове відео на сторінці Іванки: "Які ви красиві", "Щастя вам", "Дуже красиві", "Які ви класні", "Які ви класні, здоров'я, любові і великої кар'єри!", "Дуже красива пара щастя вам".

Нагадаємо, 19-річний переможець "Голосу країни" розсекретив пісню, присвячену новонародженій дочці: "Вже скоро...".

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