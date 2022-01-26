Виконавці, яким належить позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні у фіналі Нацвідбору, не поділили інструментал у своїх роботах, пише Politeka.net. В Instagram Alina Pash опублікувала кілька відео, в яких з обуренням звернула увагу на нове відео, опубліковане співаками з KALUSH.
Справа в тому, що мелодія, використана на кадрах, підозріло нагадує контрабас з треку співачки «BOSORKANYA».
"Не знаю як назвати це-нахабне копіювання або шанобливе запозичення? І навіть тональність та ж. Я не знаю як поки що реагувати на це повністю свідомо. Зараз мені просто паскудно, що хтось називає себе митцем, артистом і хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді просто напередодні так нахабно користується...", - заявила Alina Pash.
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При цьому артистка і її шанувальники і раніше помічали, що музиканти з KALUSH "надихалися" референсами і роботами співачки.
Сам KALUSH вже відреагували на публікацію в соцмережах.
"Йо, в цій щедрівці схожий контрабас, ок, але це не наш трек. Це щедрівка, то шо слова народні нікого не бентежить?",- прокоментували ситуацію артисти.
Нагадаємо, розкрито імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022.
Як повідомляла Politeka, у мережі відреагували на нових ведучих Нацвідбору на Євробачення-2022.
Також Politeka писала, що нацвідбір на "Євробачення" в розпалі, в мережі назвали головного фаворита.