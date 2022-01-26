Модель Кім Кардашьян все частіше показує, як веселиться на самоті на пляжі в модних нарядах і купальниках.

Як пише Politeka.net, відома модель Кім Кардашьян веде свій профіль в Instagram вже багато років. Завдяки своїй популярності кожен одяг на ній швидко розкуповується в магазинах.

Нещодавно Кім влаштувала яскраву літню фотосесію на узбережжі в купальнику чорного кольору і спеціальній кофті з тканини дайвінг. Причому для більшої спокусливості модель вирішила облитися водою і показати свої форми поблизу.

"Давно не було моря 🌊 🐚" - пише під фото Кім.

Реакція фанатів не змусила чекати:

"Фотки з відпустки просто вогонь!!!; Яка шикарна пані🔥; не можна не милуватися 😍🖤; може бути і супер милою🔥; зухвалий вигляд, неймовірна; Це мій тип підпису; Мама 😍; Безтурботна королева; Не я наближаю її окуляри, щоб побачити, зауважу я Піта 🤣❤️; Прекрасна😆; Домініканська Республіка? 👀».

Раньше Кім вирішила попрощатися з унікальними роботами улюбленого дизайнера. За словами Кім, вона була страшно засмучена новиною про смерть чоловіка, вважаючи його унікальним.

Вона помітила, що ніколи не забуде, як вони разом подорожували по світу і вчилися тому, що насправді означає мода. За слова Кім, дизайнер вірив у красу світу і їй буде сумно без нього.

Нагадавши, Кім Кардашьян в шкіряному комбінезоні заінтригувала незвичним стилем

Також Politeka повідомляла, що екс-чоловік Кардашьян Каньє Уест перед дебошем на вулиці відпочивав з 63-річною Мадонною

А ще Politeka писала, що екс-чоловік Кім Кардашьян Каньє Уест влаштував бійку на вулиці, з'явилося відео