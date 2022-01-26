Як пише Politeka.net, відома модель Кім Кардашьян веде свій профіль в Instagram вже багато років. Завдяки своїй популярності кожен одяг на ній швидко розкуповується в магазинах.
Нещодавно Кім влаштувала яскраву літню фотосесію на узбережжі в купальнику чорного кольору і спеціальній кофті з тканини дайвінг. Причому для більшої спокусливості модель вирішила облитися водою і показати свої форми поблизу.
"Давно не було моря 🌊 🐚" - пише під фото Кім.
Реакція фанатів не змусила чекати:
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"Фотки з відпустки просто вогонь!!!; Яка шикарна пані🔥; не можна не милуватися 😍🖤; може бути і супер милою🔥; зухвалий вигляд, неймовірна; Це мій тип підпису; Мама 😍; Безтурботна королева; Не я наближаю її окуляри, щоб побачити, зауважу я Піта 🤣❤️; Прекрасна😆; Домініканська Республіка? 👀».
Раньше Кім вирішила попрощатися з унікальними роботами улюбленого дизайнера. За словами Кім, вона була страшно засмучена новиною про смерть чоловіка, вважаючи його унікальним.
Вона помітила, що ніколи не забуде, як вони разом подорожували по світу і вчилися тому, що насправді означає мода. За слова Кім, дизайнер вірив у красу світу і їй буде сумно без нього.
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