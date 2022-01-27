Відомий телеведучий і шоумен Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим талант-шоу "Голос країни", показав закулісся проекту.

Як пише Politeka.net, в Instagram Юрій Горбунов опублікував кумедний кадр, зроблений на зйомках. На фото засвітилися Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва і дружина ведучого Катерина Осадча.

Те, що відбувається на фото здивувало багатьох шанувальників, оскільки Осадча вела себе не дуже скромно. Вона нескромно притулилася до Потапа, продовжуючи сміятися. Горбунов теж не відставав, простягнувши руки до струнких ніжок Полякової. Всі артисти виглядали дуже збудженими, було видно, що їх щось розсмішило. Не змогла стримати своїх емоцій також Надя Дорофєєва, яка спостерігала за всією цією картиною.

"Ось такий має бути настрій", - підписав фото телеведучий.

Відзначимо, що в 12 сезоні шоу новим тренером стала Оля Полякова. Також в крісла суддів повернувся Потап і Святослав Вакарчук. З'явилася в проекті ще й нова команда "Другого шансу" з Олександрою Зарицькою та Андрієм Мацолою.

Нагадаємо, що Горбунов засвітився з новим тренером "Голосу країни":" кожен має право на...".

Ще Politeka писала, що Осадча в ефектному міні влаштувала чоловікові сеанс спокуси:"так і живемо".

Також Politeka повідомляла, що Осадча розповіла про радісну подію в житті Потапа:"До сліз".