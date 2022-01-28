Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль в незвичайному боді показала на що здатна.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль прославилася як народна артистка України. У співачки безліч шанувальників і фан-сторінок в різних соціальних мережах. Цього разу на одній з фан-сторінок Тіни Кароль в Instagram опублікували нове фото. На кадрі артистка на стільці показала свою пластичність рухів.

Варто відзначити, що співачка лягла на стілець в сяючому боді бежевого кольору, який максимально показує її ідеальну фігуру.

Ця публікація зібрала безліч реакцій в Instagram. Також під фото шанувальники Тіни Кароль залишили понад 900 лайків.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль засвітилася на зйомках проекту з Ольгою Сумською. Назву шоу артистки не розкривають. Ольга Сумська поділилася публікацією, де розмістила дане фото, де артистки постали в яскравих нарядах і привітала співачку з Днем Народження.

Раніше повідомлялося, Полякова здивувала вчинком на адресу Тіни Кароль після їх серйозного конфлікту: "Будь щаслива"

Також, Тіна Кароль, яку в "Голосі країни" замінили Полякової, з'явилася в іншому шоу: "Скажу чесно..."

Politeka розповідала, Кароль хотіла виступати під іншим псевдонімом, спливли несподівані факти: "Навіть в документах записана..."