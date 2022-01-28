Як передає Politeka.net, Тіна Кароль прославилася як народна артистка України. У співачки безліч шанувальників і фан-сторінок в різних соціальних мережах. Цього разу на одній з фан-сторінок Тіни Кароль в Instagram опублікували нове фото. На кадрі артистка на стільці показала свою пластичність рухів.
Варто відзначити, що співачка лягла на стілець в сяючому боді бежевого кольору, який максимально показує її ідеальну фігуру.
Ця публікація зібрала безліч реакцій в Instagram. Також під фото шанувальники Тіни Кароль залишили понад 900 лайків.
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Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль засвітилася на зйомках проекту з Ольгою Сумською. Назву шоу артистки не розкривають. Ольга Сумська поділилася публікацією, де розмістила дане фото, де артистки постали в яскравих нарядах і привітала співачку з Днем Народження.
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