Переможниця одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк" та дружина теле- і радіоведучого Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла шанувальникам, що їхня відпустка відміняється.

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка та дружина головного героя одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свої плани на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Даша, Микита та їхній маленький син Лев перебувають на відпочинку на Сейшелах. Також Квіткова розповіла, що вони з Добриніним планували удвох полетіти на Мальдіви, але відмовилися від цієї ідеї.

Так, Квіткова розповіла, що вони планували повернутися в Київ на тиждень раніше, вирішити свої справи та полетіти на відпочинок на Мальдіви без сина.

"Моя мама запропонувала забрати Лева на сім днів та дати нам відпочити", - розповіла Даша.

Квіткова зазначила, що вони вже все забронювали, але потім вирішили, що не будуть нікуди летіти.

"Ми вдвох лежали на спа і до нас двох прийшла думка, що зараз цього робити не варто. Краще ми вже добудемо тут до кінця і прилетимо всі разом в Київ і поки не будемо подорожувати взагалі", - сказала Квіткова.

Даша зауважила, що це було спільне рішення.

"Якщо так прийшло, значить це якийсь знак. Значить, ми все зробили правильно", - підсумувала дружина Добриніна.

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