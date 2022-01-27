Як передає Politeka.net, Тетяна Песик є зіркою гумористичного шоу "Жіночий квартал". На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нове фото. На кадрі Таня Песик має незвичайний вигляд. У неї бліда шкіра, а одягнена вона в костюм "Смерті з косою". Варто відзначити, що актриса сидить біля кабінету сімейного лікаря.

"У черзі на прийом до сімейного лікаря", - пожартувала Таня Песик.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Таня, ще в банк зайди", "Жиза", "Точняк", "Це капець. На що тільки не підеш, щоб пропустили без черги", "Так і є", "Круте фото", "Сподіваєтеся пройти без черги?", "Наслідки медичної реформи", "Я тільки запитати", "Мені теж потрібна коса, може тоді в черзі по 3 години стояти не потрібно буде?!", "Подивилася на тебе, самій погано стало", "Не знала що смерть така красива буває", "Прикол, такого ще не бачила лікар. Як побачить в непритомність впаде".

Раніше повідомлялося, зірка "Жіночого кварталу" похвалилася своєю мамою-красунею: "Так ось на кого ви схожі"

Також, зірка "Жіночого кварталу" виставила форми напоказ в обтягуючому комбінезоні: "Досить вже чоловіків дражнити"

Politeka розповідала, Wellboy запалив у компанії красунь з великими "вишеньками" з "Жіночого кварталу": з'явилося відео



