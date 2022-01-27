Переможець вокальних шоу "Голос. Діти" та "Голос країни-10" Роман Сасанчин, який нещодавно став татом, розповів про важливий день для їхньої родини.

Роман Сасанчин наприкінці грудня минулого року став батьком, пише Politeka.net. Перша дочка співака народилася в шлюбі з Іванною.

Пара у своїх акаунтах Instagram намагається ділитися всім, що стосується їх сім'ї. Так, в новому пості молодий батько поділився відео, на якому відображено важливу подію - хрещення дочки. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"Сьогодні важливий для нас день - "Хрещення Елізабет" 👼

Спасибі, хто сьогодні з нами розділяє цей радісний момент життя ❤️", - написав Роман Сасанчин.

Публікація швидко зібрала понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі в основному вітали молоде сімейство і бажали здоров'я доньці.

"Вітаємо щасливих батьків 🔥 🔥 🔥 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ нехай донечка тільки доставляє радість і буде завжди здоровою!", "Щирі вітання з Хрещенням дочки ❤️❤️❤️", " Боже які гарні 😍❤️", " нехай росте здоровою і щасливою❤️🙌", " Мої вітання! Божої благодаті і охорони вашій принцесі", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Сасанчин познайомив свою дочку з батьками

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