Роман Сасанчин наприкінці грудня минулого року став батьком, пише Politeka.net. Перша дочка співака народилася в шлюбі з Іванною.
Пара у своїх акаунтах Instagram намагається ділитися всім, що стосується їх сім'ї. Так, в новому пості молодий батько поділився відео, на якому відображено важливу подію - хрещення дочки. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
"Сьогодні важливий для нас день - "Хрещення Елізабет" 👼
Спасибі, хто сьогодні з нами розділяє цей радісний момент життя ❤️", - написав Роман Сасанчин.
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Публікація швидко зібрала понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі в основному вітали молоде сімейство і бажали здоров'я доньці.
"Вітаємо щасливих батьків 🔥 🔥 🔥 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ нехай донечка тільки доставляє радість і буде завжди здоровою!", "Щирі вітання з Хрещенням дочки ❤️❤️❤️", " Боже які гарні 😍❤️", " нехай росте здоровою і щасливою❤️🙌", " Мої вітання! Божої благодаті і охорони вашій принцесі", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Сасанчин познайомив свою дочку з батьками
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