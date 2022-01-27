Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, модель і світська діва Кортні Кардашьян зібрала величезну аудиторію в своєму Instagram, яку тепер часто радує яскравими фото і відео зі свого життя. Так, цього разу красуня поділилася в своєму профілі сміливою фотосесією.

На нових знімках Кортні відображена в просторій світлій локації і пікантних позах. Перед камерою вона з'явилася в червоному шкіряному вбранні, який складається з вузьких штанів трохи більш темного відтінку і такого ж вузького трохи світлішого топа. Її волосся зачесане в гладку зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до фото Кардашьян загадково написала: "Вирушаємо на світанку". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото телезірки, засинаючи її компліментами: "З кожним днем все красивіша", "Яку машину беремо?", "Люблю цей колір на вас!", "Яка гарна", "Ці фотографії прекрасні", "Ви маєте на увазі, що ваш водій возить вас?", "Кортні, ти така красива".

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