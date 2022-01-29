Як пише Politeka.net, Анна Неплях є популярною українською моделлю, яка здобула перемогу на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". За зіркою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де знаменитість ділиться своїми ефектними образами.
Цього разу Анна опублікувала кадри з фотосесії з диско кулею. На першому ж знімку Неплях висунула язик, торкнувшись кулі.
"Моє обличчя, коли хтось каже, що навколо мене не крутиться весь світ", - написала Анна.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Офігенне 4-е фото. Ну і всі інші, звичайно"," Браво самооцінці"," схожа на турецьку актрису Несліхан"," вона любить диско і міні гольф", " Аня, правда дуже красивий рот і язичок. Гідні окремої фотосесії та рекламної кампанії!:) ", "Ти королева", "Ох був би я майстром фотошопу", "Нічого собі", "як завжди - шикарна".
Нагадаємо, «Міс Україна Всесвіт " в корсеті з мереживами закохала в себе
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