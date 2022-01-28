Як повідомляє Politeka.net, вперше за довгий час вирішила показати свої будні - як проходить її день, чим вона займається в поїздках, який буває до концертів і після. Причому виконавиця не стала коментувати несподіваний пост. Як правило, на її сторінці в Instagram лише постановочні кадри.

На фото Тіна пзробила, як проходив її Січень-перший місяць цього року, в якому зірка планує презентувати шанувальникам щось нове. Як виявилося, будні артистки проходили за класичним сценарієм: подорожі перед гастролями, відпочинок під час поїздок, перекушування і підготовки до концертів. У перервах Твань читавши.

"Мій січень» - коротко пише Кароль.

"Мені не здається? Це лайф пост? ВАУУУУ💔; фотки неймовірні, такі живі 🤍; Душевний січень вийшов🥰😍;як ми скучили за таким живим постам 💔🥺; Як давно я не бачила у Тіни таких простих і красивих фото 🤍; Тіна, а можете поділитися своїм топом з книг для прочитання ? Дуже цікаво😍 🥰; як несподівано, можна так кожен місяць😍; вааааау отдых відпочивайте більше❤️; ось такі фотки найтепліші і душевні?» - відповідають в мережі.

Також Кароль опублікували коротке Романтичне відео із зіркою і молодим красенем, який вітає її з днем народження.

У ролику Твань з'явилася, як виявилося, зі своїм піар-менеджером Павлом Орловим, з яким працює багато років. Схоже, у співачки з її працівником склалися теплі дружні стосунки, тому він так зворушливо привітав її зі святом.

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