Як передає Politeka.net, зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз актриса знаходиться в Парижі. На фото вона показала себе на презентації, де зібралися люди з індустрії моди.

"Який прекрасний день і ніч 🌜 моя дорога @yanina.yulia @yaninacouture, вітаю зі вступом до Федерації La Federation .... Одне з найбільших досягнень в індустрії моди 🥰 👗 ваше шоу було просто приголомшливим", — висловилася Мер'єм Узерлі.

Шанувальники залишили безліч коментарів під новими фото актриси: "Моя любов", "Чому я досі в ній бачу пані", "Де ти зіпсувала свою стару красу?", "Найкрасивіша", "Шикарна Хюррем", "Така краса. Наш Хюрем султан", "Сукня світла яке оригінальне", "Одяг неймовірно погана, навіщо ти так з собою робиш, квіточку?", "Сукні шикарні, як і сама Мер'єм", "Королева Світу".

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