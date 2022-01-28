Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" і учасниця 10-го сезону "Холостяка" Анна Неплях кардинально змінила свій імідж і показала кадри з фотосесії.

Як передає Politeka.net, Анна Неплях прославилася як переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт". Також, вона брала участь в 10-му сезоні проєкту "Холостяк". На своїй сторінці в Instagram Анна Неплях показала кадри з фотосесії, де модель постала в епатажному образі. На ній білий брючний костюм і чорна перука, який кардинально змінив її звичний вигляд (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

Також, свій образ модель доповнила чорними туфлями "з пушком" на підборах. У костюмі Неплях підкреслила витонченість своєї фігури, демонструючи різні пози перед камерою.

Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією: "Вау, дуже красива кішечка", "Кішечка", "Вогонь", "Торкнулося... післясмак дикого божевілля".

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