Як передає Politeka.net, Анна Неплях прославилася як переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт". Також, вона брала участь в 10-му сезоні проєкту "Холостяк". На своїй сторінці в Instagram Анна Неплях показала кадри з фотосесії, де модель постала в епатажному образі. На ній білий брючний костюм і чорна перука, який кардинально змінив її звичний вигляд (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
Також, свій образ модель доповнила чорними туфлями "з пушком" на підборах. У костюмі Неплях підкреслила витонченість своєї фігури, демонструючи різні пози перед камерою.
Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією: "Вау, дуже красива кішечка", "Кішечка", "Вогонь", "Торкнулося... післясмак дикого божевілля".
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