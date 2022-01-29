Як пише Politeka.net, Злата Мітчелл є старшою дочкою знаменитої телеведучої Ольги Фреймут. В даний момент Злата навчається в США, куди переїхала заради цього з належною підготовкою.
Їй всього п'ятнадцять років, проте вона нерідко дивує сміливими образами. Зараз дівчинка захоплена не тільки навчанням, вона також встигає активно вести Instagram і розповідати про себе.
Тільки в цьому році вона перейшла на навчання в США, але вже схоже і завела собі друзів. Злата показала вечірній образ, в якому вирушила на прогулянку. Коротке червоне плаття зі значним декольте і така ж яскрава куртка в тон змінили дівчину.
Однак саме довжина сукні і виріз зробили образ досить сміливим для 15-річної Золотий.
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Також раніше на нових сторіс Злато поскаржилася, що не може покинути Туреччину і повернутися в США.
"Це треш. Я не відлітаю в Лос Анджелес сьогодні. Наш літак затримали і я запізнилася на рейс. Я застрягла в Стамбулі. Без жодних квитків і ВайФай", - написала Злата.
До цього вона показала свою трансформацію:
"Сподіваюся, моя Каліфорнійська трансформація. P. S хочете відео/пост про те що відбувається у мене в житті і де я взагалі зараз?",- підписала знімок Злата.
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